"Единая Россия" лидирует во всех одномандатных округах в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Кандидаты в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" лидируют во всех семи одномандатных округах в Ростовской области. Об этом в понедельник сообщил журналистам в ходе пресс-конференции председатель избирательной комиссии региона Андрей Буров.

"Если посмотреть на все округа, то можно сказать, что во всех семи округах победили кандидаты от "Единой России", - сказал Буров.

По его словам, по одномандатным округам в Ростовской области было зарегистрировано 56 кандидатов. В 149-м избирательном округе наибольшее число голосов получила Лариса Тутова, набравшая 52%, на втором месте кандидат от КПРФ Лавр Черкашин с 16,5% голосов, на третьем представитель партии "Коммунисты России" Евгений Сутормин с 6,3% голосов.

В 150-м избирательном округе лучший результат у Антона Гетта - 35,3%, его ближайшим конкурентом стал Михаил Емельянов от "Справедливой России" с 19,5% голосов, представитель КПРФ Станислав Потаков набрал почти 16%. По избирательному округу № 151 победил представитель "Единой России" Сергей Бурлаков с 41%, второй результат у Евгения Бессонова от КПРФ - 29%, третий - у представителя ЛДПР Николая Анисима, 7,5%.

По южному одномандатному округу № 152 победу одержал Виталий Кушнарев с 37%, на втором месте представитель КПРФ Андрей Кутырев, на третьем Александр Хуруджи от партии "Новые люди" с 11%. По Белокалитвинскому округу № 153 победу одержал Николай Гончаров - 55%, на втором месте Виталий Абакумов от КПРФ - 20%, на третьем - Денис Чеботарев от "Справедливой Росси - Патриоты - За правду" с порядка 8% голосов.

По Шахтинскому одномандатному избирательному округу победу одержала Екатерина Стенякина, набравшая 48% голосов, на втором месте с 20% представитель КПРФ Сергей Шаповалов, на третьем - представитель "Справедливой России - Патриоты - За правду" Юрий Мезинов с 8,5%. В 155-м округе победителем стал Виктор Дерябкин с 46,2% голосов, вторым - представитель КПРФ Алексей Мисан, набравший 20% голосов, третьим - представитель партии "Новые люди" Татьяна Белова, получившая порядка 10% голосов.