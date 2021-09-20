"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Тульской области

ТУЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Список кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" на выборах в Тульской области набирает 52,9% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов. Об этом на брифинге сообщил председатель облизбиркома Павел Веселов.

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"Партия "Единая Россия" - 52,9%", - сказал Веселов.

Кандидаты от "Единой России" также лидируют в одномандатных округах: в округе №183 побеждает Виктор Дзюба, набравший 55,23%, в округе №184 Надежда Школкина набрала 47,29%.

По словам Веселова, КПРФ набрала 16,85%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,5%, ЛДПР - 6,61%, "Новые люди" - 5,44%.

Выборы депутатов Государственной думы проходили в Тульской области 17-19 сентября по партийным спискам и в двух одномандатных округах. На выборах в сентябре 2016 года в голосовании по партийным спискам первое место заняла "Единая Россия", набравшая 54,69% голосов избирателей.