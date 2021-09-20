Справороссы получили большинство мандатов в горсовете в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" получает большинство - девять из 15 мандатов - в Кемском городском совете в Карелии по результатам подсчета всех протоколов. "Единая Россия" теряет большинство, которое у нее было в представительном органе в прошлом созыве, и получает один мандат, сообщил в понедельник журналистам председатель центризбиркома республики Алексей Бахилин.

Как уточнили в избиркоме, по результатам прошлой выборной кампании 2016 года в Кемский совет семь мандатов получили кандидаты от "Единой России", эсеры выиграли в четырех округах, в одном - лидирующую позицию занял представитель КПРФ, три мандата получили самовыдвиженцы.

"[На выборах] в Кемский городской совет, мы видим, что "Справедливая Россия" побеждает достаточно уверенно: девять мандатов замещается", - рассказал Бахилин.

Всего в Кеми выбирают 15 депутатов по 15 округам. По итогам подсчета 100% голосов в новый созыв городского совета прошли девять представителей "Справедливой России - Патриотов - За правду", по одному округу выиграли представители КПРФ, ЛДПР и "Единой России", еще в одном округе победил самовыдвиженец. "По двум округам выборы не состоялись, в них выдвигались самовыдвиженцы", - уточнили ТАСС в ЦИКе республики.

Выборы не состоялись в том числе в 15-м округе, где была представлена одна кандидатура главы Кеми Дениса Попова, который также занимал должность председателя горсовета: его поддержали 77 человек, "против" проголосовали 127. Явка на выборах в Кеми составила 41,95%, воспользовались своим правом голоса 3 992 человека из более, чем 9,5 тыс. зарегистрированных избирателей.

В Карелии с 17 по 19 сентября проходили выборы в Государственную думу, а также жители голосовали за кандидатов, которые войдут в седьмой созыва Законодательного собрания республики. Кроме того, крупные выборы прошли в Петрозаводский и Костомукшский городские советы, завершились еще ряд муниципальных избирательных кампаний.