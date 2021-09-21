"Единая Россия" набрала 35,63% голосов на выборах в Госдуму в Удмуртии

ТАСС, 21 сентября. Партия "Единая Россия" набрала на выборах депутатов Госдумы в Удмуртии 35,63% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. Результаты утверждены ЦИК региона, сообщил журналистам во вторник глава комиссии Вениамин Соломенников.

Что мы о них знаем

Партии — участницы выборов в Госдуму РФ. Что мы о них знаем

На эту тему

На втором месте КПРФ с 25,31% голосов избирателей, на третьем месте ЛДПР (9,64%), на четвертом - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (9,19%), на пятом - "Новые люди" (7,37%). Итоговая явка по республике составила 47,45%.

"Выборы признаны состоявшимися. <…> Выборы были конкурентными. Естественно, конкуренция порождает определенное повышенное внимание к действиям друг друга участников избирательной кампании", - добавил Соломенников.

В 2016 году на выборах "Единая Россия" получила в Удмуртии 50,52% голосов. КПРФ получила 13,93%, ЛДПР - 12,28%, "Справедливая Россия" - 8,91%. Явка составила 44,48%.