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Единый день голосования

Явка на выборах Госдумы в Туве составила 83,26%

Победу одержала партия "Единая Россия" и получила 85,34%

ТАСС, 21 сентября. Явка на выборах в Туве депутатов Госдумы составила 83,26%, сообщил во вторник журналистам председатель республиканской избирательной комиссии Олег Фортуна.

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"Предварительные итоги: <...> явка была 83,26%, касаемо выборов депутатов Госдумы", - сказал Фортуна.

На выборах в Туве победу одержала партия "Единая Россия", получив 85,34%, остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. По одномандатному округу кандидат от "Единой России" Айдын Сарыглар получил 74,43%.

Также в Туве выбирали главу республики. Действующий врио главы региона Владислав Ховалыг получил 86,81% голосов.

Явка на выборах в Госдуму в 2016 году в Туве составила 90,13%.

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РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"ТываХовалыг, Владислав Товарищтайович
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