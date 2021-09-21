Явка на выборах Госдумы в Туве составила 83,26%

ТАСС, 21 сентября. Явка на выборах в Туве депутатов Госдумы составила 83,26%, сообщил во вторник журналистам председатель республиканской избирательной комиссии Олег Фортуна.
"Предварительные итоги: <...> явка была 83,26%, касаемо выборов депутатов Госдумы", - сказал Фортуна.
На выборах в Туве победу одержала партия "Единая Россия", получив 85,34%, остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. По одномандатному округу кандидат от "Единой России" Айдын Сарыглар получил 74,43%.
Также в Туве выбирали главу республики. Действующий врио главы региона Владислав Ховалыг получил 86,81% голосов.
Явка на выборах в Госдуму в 2016 году в Туве составила 90,13%.