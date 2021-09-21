Депутатами Заксобрания Оренбуржья станут кандидаты от всех участвовавших в выборах партий

ОРЕНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Пять политический партий, участвовавших в выборах депутатов Законодательного собрания Оренбургской области - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Партия пенсионеров - получили поддержку более чем 5% избирателей, что дает им право быть представленными в региональном парламенте. Об этом сообщила журналистам во вторник председатель избирательной комиссии региона Евгения Ивлева по итогам заседания, на котором были утверждены результаты голосования.

"В нашем регионе пять политических партий, которые участвовали в выборах депутатов законодательного собрания, все преодолели пятипроцентный барьер и будут представлены в нашем областном парламенте", - сказала она. По словам Ивлевой, "Единая Россия" получает 11 мандатов, Партия пенсионеров - один мандат, ЛДПР - два мандата, КПРФ - восемь мандатов, "Справедливая Россия - Патриотры - За правду" - два мандата. Также в законодательное собрание избраны депутаты по одномандатным избирательным округам, которых в Оренбургской области 23: 18 кандидатов избраны от партии "Единая Россия", четыре - от КПРФ, один - от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", уточнила Ивлева. В Законодательном собрании Оренбургской области прошлого созыва, согласно данным сайта, были представлены депутаты от четырех парламентских партий.

В Оренбургской области, как отметила Ивлева, нет ни одного избирательного участка, где бы голосование было признано недействительным. Она подтвердила, что процессуальные нарушения фиксировались, но оперативно устранялись.

По данным избиркома региона, системой "Мобильный избиратель" в Оренбуржье воспользовались около 70 тыс. человек. "Это достаточно хороший показатель для федеральной избирательной кампании в том числе для нашего региона, где еще проходили выборы в законодательное собрание", - отметила Ивлева, уточнив, что чуть более 7% избирателей голосовали вне помещений.

В Оренбургской области в течение трех дней проходило голосование на 1 683 постоянных и 17 временных избирательных участках. Всего в регионе проходят 46 избирательных кампаний. В результате прошедших выборов замещены три депутатских мандата по Государственной Думе, 47 по Законодательному собранию и 94 в органах местного самоуправления региона. Избраны главы трех сельских поселений, уточнили в пресс-службе избирательной комиссии Оренбургской области.