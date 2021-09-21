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Единый день голосования

Итоги выборов аннулированы на одном участке в Саратовской области

Выборы в регионе признали состоявшимися

САРАТОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Итоги выборов аннулированы полностью на участке №1878 в поселке Светлый Саратовской области, также еще на нескольких участках были аннулированы бюллетени из некоторых урн, сообщили ТАСС в региональном избиркоме во вторник.

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"Итоги выборов полностью отменены в поселке Светлый в связи с невозможностью достоверно определить волеизъявление избирателей", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что также ряд бюллетеней из переносных или стационарных урн был аннулирован на участках № 553 и № 550 в Балаковском районе, № 926 в Ивантеевском районе и №307, 309 в Октябрьском районе Саратова.

"Выборы в Саратовской области признаны состоявшимися и достоверными", - добавила собеседница агентства.

Партия "Единая Россия" получила 59,8% голосов на выборах в Госдуму в Саратовской области, на втором месте - КПРФ с 20,7%, на третьем - ЛДПР с 5,1%. Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. Явка составила 55,7%.

В Саратовской области прошли выборы в Госдуму и выборы муниципальных депутатов. В течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября - работали 1 811 избирательных участков, в том числе 35 временных - в больницах, СИЗО, воинских частях.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияСаратовская область
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