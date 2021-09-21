Захарова: РФ считает недопустимым применение ЕСПЧ различных подходов к идентичным делам

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия оценивает действия Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), при которых к одинаковым ситуациям применяются различные подходы, неприемлемыми. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя постановление ЕСПЧ относительно смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании.

"Ранее ЕСПЧ обязался не рассматривать такие дела до вынесения им решения по ключевым вопросам в рамках так называемого смежного межгосударственного иска. Напомню, 23 февраля текущего года Украина подала девятую по счету жалобу против нашей страны в связи с, как они сформулировали, "направленными операциями по устранению лиц, воспринимаемых как оппонентов России в России и в других государствах", - сказала она. - Поскольку жалоба Литвиненко против России подпадает под предмет данного межгосударственного иска, вызывает недоумение непоследовательность суда, который должен был приостановить рассмотрение жалобы, как в случае с тысячами другими жалоб, связанных с межгосударственными делами. Считаем недопустимым применение Европейским судом различных подходов к идентичным ситуациям".

По словам Захаровой, "налицо еще одно свидетельство того, что ЕСПЧ, позиционирующий себя в качестве международного судебного органа, стремится играть политическую роль и внести свою лепту в культивирование атмосферы русофобии, ставшей популярной в некоторых западных государствах". "Непонятна нам позиция суда, который решил штамповать по сути явно политизированные и более чем сомнительные с правовой точки зрения выводы национального судебного органа одного из государств члена Совета Европы", - сказала Захарова.

ЕСПЧ 21 сентября опубликовал постановление по этому делу, сочтя, что РФ не провела эффективного расследования и не обеспечила привлечения к ответственности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства Литвиненко. Суд не принял ходатайство российской стороны, которая призывала не полагаться на выводы британских следователей, и посчитал, что они соответствуют критериям "независимости и прозрачности". ЕСПЧ постановил, что РФ должна выплатить вдове Литвиненко €100 тыс. в качестве компенсации морального ущерба и возместить судебные издержки в размере €22,5 тыс.

Получивший убежище в Великобритании Литвиненко умер в Лондоне 23 ноября 2006 году. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства смерти не установлены и вызывают споры. В представленном в январе 2016 года в Лондоне докладе по итогам так называемого публичного расследования смерти Литвиненко утверждалось о якобы имевшей место причастности к его смерти России, а россияне Луговой и Ковтун названы исполнителями убийства. В Москве считают, что действия Лондона по расследованию "дела Литвиненко" имеют политическую подоплеку.