ЕСПЧ присудил €100 тыс. компенсации вдове Александра Литвиненко

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает, что Россия не предоставила достаточных доказательств о непричастности к смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании и должна выплатить более €100 тыс. компенсации его супруге Марии Картер. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном во вторник.

В частности, суд утверждает, что Россия не провела эффективного расследования и не обеспечила привлечения к ответственности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства. Суд также не принял ходатайство российской стороны, которая призывала не полагаться на выводы британских следователей, и посчитал, что они соответствуют критериям "независимости и прозрачности".

Таким образом, суд признал нарушение прав по статье 2 ("Право на жизнь") Европейской конвенции по правам человека.

"Суд постановил, что Россия должна выплатить заявителю €100 тыс. в качестве компенсации морального ущерба и возместить судебные издержки в размере €22,5 тыс. Он также отклонил требование заявителя о дополнительных "штрафных" компенсациях", - говорится в решении.

Получивший убежище в Великобритании Литвиненко умер в британской столице 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. В представленном в январе 2016 года в Лондоне докладе по итогам так называемого публичного расследования смерти Литвиненко утверждалось о якобы имевшей место причастности к его смерти России, а россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун названы исполнителями убийства. В Москве считают, что действия Лондона по расследованию "дела Литвиненко" имеют политическую подоплеку.