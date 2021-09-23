Мэр Краснодара, избранный депутатом Госдумы, написал заявление о сложении полномочий

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Мэр Краснодара Евгений Первышов, который в ходе прошедших выборов, был избран депутатом Государственной думы, написал заявление о сложении с себя полномочий. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

Ранее региональная избирательная комиссия сообщала, что Первышов набирает 53,56% голосов и лидирует на выборах депутатов Госдумы в своем одномандатном округе. "В рамках действующего законодательства я написал заявление о сложении с себя полномочий", - сказал Первышов.

Он добавил, что заседание городской думы, на котором будет рассмотрено его заявление, состоится вечером 23 сентября.

Также Первышов заявил, что администрация города за прошедшие пять лет выполнила максимально возможный объем работы. В частности, глава города отметил, что большая работа была проведена по общественному транспорту, автомобильным дорогам и земельным участкам.

По данным пресс-службы администрации города, городская дума примет его отставку по собственному желанию, и с этого момента исполнять обязанности главы Краснодара будет его первый заместитель, как и прописано в уставе города. Не позднее, чем через десять дней после досрочного прекращения полномочий главы Краснодара городская дума объявит конкурс по отбору кандидатур на эту должность, будет назначена дата проведения конкурса, прием документов будет проводиться не менее, чем 20 дней, конкурсная комиссия представит депутатам городской думы по итогам конкурса не менее двух кандидатов, депутаты изберут главу Краснодара тайным голосованием.