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Единый день голосования

Зюганов заявил, что на встрече с Путиным даст оценку трехдневному голосованию и ДЭГ

Лидер КПРФ раскритиковал нарушения в ходе голосования в ряде регионов, включая Брянскую область

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что на предстоящей встрече президента Владимира Путина с лидерами политических партий, прошедших в Госдуму, даст критическую оценку практике трехдневного и онлайн-голосования на выборах.

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"Что касается дистанта, это уничтожение политической системы. И в целом трехдневка плюс дистант... [способны] окончательно порушить ту стабильность, которую президент создавал долгие годы. В ближайшее время будет встреча с президентом, мы выскажем свою точку зрения", - заявил он на всероссийском совещании партактива КПРФ в четверг.

Лидер компартии также раскритиковал нарушения в ходе голосования в ряде регионов, включая Брянскую область и другие субъекты РФ.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин до конца недели проведет по видеосвязи встречу с руководством политических партий, в том числе поздравит "Единую Россию" с победой на парламентских выборах. Позднее стало известно, что встреча запланирована на субботу, 25 сентября.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЗюганов, Геннадий АндреевичРоссияЕдиный день голосования
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