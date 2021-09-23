Вершинин: вопрос о талибах в ООН предстоит решать по правилам международного сообщества

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Вопрос о представительстве радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) сложный, и его предстоит решать в соответствии с правилами ООН. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Вопрос этот очень сложный. В ООН есть свои правила, которые определяют, кто представляет страну официальным образом. Этот вопрос еще предстоит решить, - сказал он. - Главный вопрос, который сейчас предстоит решить, - это вопрос о координации согласованных действий международного сообщества в том, что касается ситуации в Афганистане, особенно ее гуманитарного измерения".

О формировании правительства в Афганистане

Россия не видит необходимости навязывать "Талибану" сроки формирования инклюзивного правительства в Афганистане, заявил Вершинин.

"Я не думаю, что нужно ставить какие-то дедлайны. Это универсальное требование, что нужно инклюзивное правительство, и об этом много говорят. Такое правительство должно отражать те политические и этнические силы, которые существуют в Афганистане, и тем самым сделать общую ситуацию более стабильной", - сказал он.