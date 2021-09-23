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Единый день голосования

ЦИК 24 сентября обсудит итоги применения онлайн-голосования на выборах в Госдуму

Вопрос будет подробно рассмотрен, отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу планирует подробно обсудить итоги использования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах 17-19 сентября. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в четверг.

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"То, что касается дистанционного электронного голосования, у нас завтра специально все придут, все подробно рассмотрим. Сегодня не хотелось бы затягивать время", - сказала Памфилова.

Ранее в ходе заседания член ЦИК Евгений Колюшин по видео-конференц-связи задал вопрос главе Мосгоризбиркома Юрию Ермолову о том, почему результаты онлайн-голосования в Москве якобы долго загружались в ГАС "Выборы".

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе прошло в шести регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Дистанционное голосование в Москве проводилось на собственной платформе.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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