Лукашевич: у РФ есть вопросы к БДИПЧ из-за семинаров движения "Голос" перед выборами

ВЕНА, 23 сентября. /ТАСС/. Российская сторона имеет вопросы к Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) из-за появившихся в СМИ перед выборами в Госдуму видеозаписей семинаров иноагента-движения "Голос" с вывеской этого международного института. Об этом сообщил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"К Бюро остаются вопросы. Накануне выборов в СМИ появились видео семинаров движения "Голос", которое так рьяно защищают западные страны. На них представители этого объединения инструктировали своих членов, как устроить провокации для срыва голосования и создания поводов для признания российских выборов нелегитимными. Делалось это под вывеской БДИПЧ. Видео в интернете имеется. Санкционировало ли Бюро использование своего наименования в таких целях?" - заявил Лукашевич.

Ранее Минюст внес общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" в созданный в этом году реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Это движение стало первым в новом реестре.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. После обработки 100% итоговых протоколов "Единая Россия" набрала по партийному списку 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46%, "Новые люди" - 5,32%. ЦИК планирует утвердить окончательные результаты выборов на заседании 24 сентября.