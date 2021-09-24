В ЦИК заявили, что итоги онлайн-голосования корректно отражены во всех семи субъектах РФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) абсолютно корректно были отражены в протоколах по всем семи субъектам РФ, где оно проводилось. Об этом заявил в пятницу зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

"Сегодня мы перед рассмотрением нашего основного вопроса, который подводит итоги выборов депутатов Госдумы в России, сделаем очередную попытку объяснить, что происходило в системе дистанционного голосования и каковы результаты этого дистанционного голосования, которые, на мой взгляд, абсолютно корректным образом были отражены в протоколах избирательных комиссий семи субъектов РФ - и использующих платформу дистанционного голосования федеральную, и использующих московскую платформу дистанционного электронного голосования", - сказал он на заседании ЦИК.

Как заявил Булаев, система онлайн-голосования в РФ востребована, ничего подобного в мире не применялось.