{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования
Обновлено 

В ЦИК заявили, что итоги онлайн-голосования корректно отражены во всех семи субъектах РФ

Как отметил зампредседателя комиссии Николай Булаев, система онлайн-голосования в стране востребована
Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) абсолютно корректно были отражены в протоколах по всем семи субъектам РФ, где оно проводилось. Об этом заявил в пятницу зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

"Сегодня мы перед рассмотрением нашего основного вопроса, который подводит итоги выборов депутатов Госдумы в России, сделаем очередную попытку объяснить, что происходило в системе дистанционного голосования и каковы результаты этого дистанционного голосования, которые, на мой взгляд, абсолютно корректным образом были отражены в протоколах избирательных комиссий семи субъектов РФ - и использующих платформу дистанционного голосования федеральную, и использующих московскую платформу дистанционного электронного голосования", - сказал он на заседании ЦИК.

Как заявил Булаев, система онлайн-голосования в РФ востребована, ничего подобного в мире не применялось.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияБулаев, Николай Иванович
Единый день голосования
Техгруппа подтвердила правильность расшифровки онлайн-голосов москвичей
Читать полностью