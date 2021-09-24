Посол РФ в Британии считает, что к партнерству AUKUS не будут присоединяться новые страны

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин не ожидает присоединения новых членов к партнерству в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS).

"Я не думаю, это совсем другое, - сказал в пятницу в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос о возможности подключения других стран к этому объединению. - Это англосаксонская задумка. Другие члены вряд ли здесь будут приветствоваться. Собственно, те задачи, которые были перечислены перед AUKUS, имеют ограниченный характер".