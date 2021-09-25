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Вайно сообщил, что Путин в октябре проведет встречи с руководителями думских фракций

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в октябре проведет отдельные встречи со всеми руководителями думских фракций.

На встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва, в субботу лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил главу государства о личной встрече. Путин в ответ обратился к руководителю своей администрации Антону Вайно.

"Такие встречи запланированы в течение октября месяца со всеми руководителями партий", - сообщил Вайно. "Договорились, так и сделаем", - подтвердил президент.
 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВайно, Антон Эдуардович
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