Путин назвал прагматичной ставку "Новых людей" на молодую аудиторию

"Вы поступили очень прагматично, когда обратили внимание на молодежную аудиторию. Вы правы абсолютно, у нас молодые люди никогда не утрачивали интерес к тому, что происходит в стране, во внутренней жизни страны", - сказал Путин в субботу на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов.

Глава государства напомнил, что многие активные молодые люди работают волонтерами на важнейших направлениях, проявляя себя наилучшим образом.

По словам президента, выбор партией этого направления работы себя оправдало и принесло результат ("Новые люди" стали первой с 2007 года новой политической силой, прошедшей в нижнюю палату парламента по партийному списку).

Говоря о партиях, выдвигавших интересные идеи, но не прошедших в парламент, Путин отметил, что доверие людей зависит не только от наличия конструктивных мыслей, но и от убедительности политической силы, ее способности реализовать обещания. Президент посоветовал представителям "Новых людей" использовать возможность сформировать свою фракцию в Госдуме для того, чтобы интересные идеи не были потеряны, а полезные инициативы были реализованы.

Во встрече принимают участие председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, лидер справороссов Сергей Миронов, председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев и по несколько их однопартийцев, а также спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин (единоросс), глава Администрации президента РФ Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко.