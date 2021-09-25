Путин: обсуждение прогрессивной шкалы налогов не должно вести к советской "уравниловке"

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Обсуждение прогрессивной шкалы налогообложения для граждан не должно вести к советской "уравниловке" и демотивации тех, кто получает больше других. Об этом заявил в субботу президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в Государственную думу по итогам выборов.

"По поводу прогрессивной шкалы: вы правильно сказали - здесь нужно действовать предельно аккуратно с тем, чтобы не демотивировать людей, которые получают побольше, чем все остальные. Это первое. И второе - чтобы это не привело к советской уравниловке, из которой, как известно, ничего хорошего, к сожалению, не получилось", - сказал Путин.

