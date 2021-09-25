Медведев поблагодарил всех россиян, принявших участие в выборах Госдумы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил всех жителей России, которые "в очень непростых условиях приняли участие в выборах в Госдуму". Об этом он сказал на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством политических партий, прошедших в парламент.

"Хотел был, прежде всего, со своей стороны поблагодарить всех граждан нашей страны, которые приняли участие в голосовании в Госдуму. Приняли участие в очень непростых условиях", - сказал Медведев.

Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" одержала убедительную победу и завоевала конституционное большинстве в Государственной думе. "Это колоссальная ответственность для нашей партии", - сказал он.

Медведев заявил, что Госдума за последнее время стала работоспособным законодательным органом России.

"Очень важно, что Государственная дума в последние годы и, смею надеяться, с учетом итогов этих голосований, стала работоспособным высшим законодательным органом нашей страны", - сказал Медведев.

Медведев отметил, что выборы в Госдуму прошли открыто и честно, легитимность и прозрачность голосования обеспечили наблюдатели.

"Голосование, действительно, прошло открыто и честно. Всегда есть какие-то вопросы, особенно у партий, которые имеют оппозиционную окраску, но тем не менее все нормы были соблюдены, на всех участках присутствовало более 400 тысяч наблюдателей. Они самым внимательным образом следили за тем, чтобы процедуры прошли в строгом соответствии с законом, это помогло обеспечить необходимые легитимность и прозрачность", - сказал Медведев на встрече президента РФ с руководством политических партий.

Сотрудничество с оппонентами

"Единая Россия" по важнейшим вопросам внутренней и внешней политики рассчитывает на сотрудничество с другими фракциями Госдумы, заявил Медведев.

"Мы со всем уважением относимся к нашим оппонентам и надеемся на то, что будет налажено конструктивное сотрудничество с представителями всех политических сил, которые представлены в Государственной думе", - сказал Медведев в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в нижнюю палату парламента.

Он заметил, что рассчитывает "на сотрудничество между партиями по ключевым вопросам внутренней и внешней политики".

Медведев также считает, что электронное голосование - веление времени, за ним будущее.

"Единая Россия" должна неукоснительно контролировать исполнение своей предвыборной программы, это же должны делать и другие партии.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Госдуму провели свои списки пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная лишь в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста. Всего "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов - самовыдвиженцы.