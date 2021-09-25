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Единый день голосования

Путин рассчитывает на успешную работу Дегтярева

Президент пообещал всяческую поддержку избранному губернатору Хабаровского края

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал всяческую поддержку Михаилу Дегтяреву, избранному губернатором Хабаровского края.

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"Надеюсь, что успешно будет работать вновь избранный губернатор Хабаровского края", - сказал глава государства на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва. "Он человек молодой, энергичный, внешне так выглядит очень солидно", - охарактеризовал Дегтярева Путин. "Я надеюсь, что эта неторопливость внешняя и солидность выльется в конкретный результат его работы", - рассчитывает президент.

"Нам неважно, от какой он партии, для меня, во всяком случае, это точно, важно, чтобы он был эффективным руководителем и работал бы на благо Хабаровского края", - подчеркнул глава государства.

"Все будем делать для того, чтобы его поддержать", - заверил Путин.

40-летний Дегтярев, представляющий ЛДПР, был назначен врио губернатора 20 июля 2020 года, до этого он работал председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. На сентябрьских выборах Дегтярев одержал победу, 24 сентября он вступил в должность главы Хабаровского края.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЕдиный день голосованияЛДПРДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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