{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Неверов: все фракции Госдумы получат посты в комитетах

Все фракции Госдумы получат посты в комитетах - Неверов.

Новость дополняется

Теги
Россия
Генассамблея ООН
Лавров: Россия выступает за формирование репрезентативной структуры власти в Афганистане
Москва продолжит побуждать талибов к тому, чтобы они вели себя цивилизованно, отметил глава МИД РФ
Лавров: Россия выступает за формирование репрезентативной структуры власти в Афганистане
Читать полностью