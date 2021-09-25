Путин: создать парламентский центр можно за счет обмена недвижимостью с Москвой

На встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва, в субботу к главе государства обратился лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который пожаловался на плохие условия для работы в нынешнем здании Госдумы на Охотном ряду. Он предложил рассмотреть вариант создания парламентского центра за счет обмена недвижимостью с Москвой.

"Парламентский центр: если это можно сделать за счет взаимозачета, а не за счет прямых вложений федерального бюджета, а за счет взаимовыгодного обмена с Москвой, а такое, наверное, возможно, я знаю эти предложения, - размен недвижимостью, выгодный и для Москвы, и для федерального центра, то я ничего против не имею", - отреагировал Путин. Президент считает, что к этому вопросу следует еще раз вернуться.

Проект строительства парламентского центра обсуждается уже много лет, но пока не был реализован из-за нехватки средств. В декабре 2020 года на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Жириновский уже предлагал идею переезда Госдумы в новый комплекс зданий. Тогда Путин также поддержал идею, если ее реализация не будет связана с дополнительными серьезными расходами федерального бюджета.