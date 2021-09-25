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Единый день голосования

Путин собирается отдельно обсудить с Руденей развитие Тверской области

Президент отметил, что "у Тверской области хорошие перспективы, имея в виду развитие инфраструктуры в том числе"

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время намерен провести отдельную встречу с Игорем Руденей, вновь избранным на пост губернатора Тверской области.

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"Вы человек очень опытный, и в федеральном правительстве работали, и вот уже показываете хорошие результаты на региональном уровне в качестве руководителя региона", - оценил работу Рудени глава государства на встрече с выбранными главами субъектов РФ в субботу.

Путин отметил, что "у Тверской области хорошие перспективы, имея в виду развитие инфраструктуры в том числе". Для примера глава государства привел строительство автомагистрали Москва - Санкт-Петербург, что "приблизило Тверскую область и к Петербургу, и к столице". "Здесь другая складывается ситуация с использованием этой инфраструктуры", - считает Путин.

Он сказал, что знает о просьбе Рудени об отдельной встрече. "Я с вами свяжусь в ближайшее время, обсудим все эти вопросы", - заверил губернатора президент. Кроме того, Путин выразил надежду, что Руденя "использует все свои лучшие качества для того, чтобы реализовывать те задачи, которые были сформулированы в ходе работы в предыдущие годы и в ходе избирательной кампании".

53-летний Руденя возглавляет Тверскую область с сентября 2016 года, на нынешних выборах он вновь одержал победу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕдиный день голосованияРуденя, Игорь МихайловичТверская область
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