Путин собирается отдельно обсудить с Руденей развитие Тверской области

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время намерен провести отдельную встречу с Игорем Руденей, вновь избранным на пост губернатора Тверской области.

"Вы человек очень опытный, и в федеральном правительстве работали, и вот уже показываете хорошие результаты на региональном уровне в качестве руководителя региона", - оценил работу Рудени глава государства на встрече с выбранными главами субъектов РФ в субботу.

Путин отметил, что "у Тверской области хорошие перспективы, имея в виду развитие инфраструктуры в том числе". Для примера глава государства привел строительство автомагистрали Москва - Санкт-Петербург, что "приблизило Тверскую область и к Петербургу, и к столице". "Здесь другая складывается ситуация с использованием этой инфраструктуры", - считает Путин.

Он сказал, что знает о просьбе Рудени об отдельной встрече. "Я с вами свяжусь в ближайшее время, обсудим все эти вопросы", - заверил губернатора президент. Кроме того, Путин выразил надежду, что Руденя "использует все свои лучшие качества для того, чтобы реализовывать те задачи, которые были сформулированы в ходе работы в предыдущие годы и в ходе избирательной кампании".

53-летний Руденя возглавляет Тверскую область с сентября 2016 года, на нынешних выборах он вновь одержал победу.