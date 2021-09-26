Нарышкин считает, что Москве нужно внимательно отнестись к созданию партнерства AUKUS

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия должна быть бдительной в связи с созданием нового военно-технологического партнерства Австралии, США и Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS). Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью RT .

"Возьмите, к примеру, недавние события, связанные с созданием нового военно-технологического альянса между США, Великобританией и Австралией. Что это - время покажет. Но при этом нам нужно быть внимательными", - сказал он.

Как отметил Нарышкин, несмотря на недавние заявления американской администрации о том, что безопасность внутри страны является самым важным ее приоритетом, Вашингтон продолжает разрабатывать новые экспансионистские планы. "Я бы сказал, что заявления президента США [Джо Байдена] и руководителей администрации (о том, что безопасность внутри США важнее распространения демократии за рубежом) являются в первую очередь реакцией на позорное бегство из Афганистана, - добавил он. - Мы же знаем, что часто слова руководителей США расходятся с действиями. Мы сейчас уже видим разработку новых наступательных планов. Посмотрите, ведь США пытаются сохранить влияние над территорией Афганистана, над пространством региона посредством укрепления своих позиций в странах Центральной Азии".

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.