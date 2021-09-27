Косачев прокомментировал итоги выборов в ФРГ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Прошедшие выборы в Бундестаг открывают не самые обнадеживающие перспективы во внешнеполитическом направлении в отношении РФ, однако многое будет зависеть от результатов коалиционных переговоров. Такое мнение выразил в понедельник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Что все это в комплексе означает для России? С учетом того, что пост министра иностранных дел по германской традиции, как правило, отдают младшему партнеру по коалиции, есть вероятность получить министра от "Зеленых" или СвДП. Понятно, что это не самая обнадеживающая перспектива во внешнеполитическом плане, хотя и от канцлера, разумеется, зависит очень многое", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

Он отметил, что нынешние "зеленые" - это не антисистемные бунтари 90-х, которые выступали даже за роспуск НАТО, это "ультрасистемная партия новой этики и воинствующего радикального либерализма". Сенатор напомнил, что они практически всегда занимали резко антироссийские позиции против "Северного потока - 2", против возвращения Крыма, за поставки немецких вооружений Украине и за расширение санкций против России, "не говоря уже про все правочеловеческие досье".

"Либералы из СвДП также весьма идеологически заряженная партия, однако у них есть хотя бы традиция Геншера, неизменного прагматичного министра иностранных дел периодов сближения ФРГ с нашей страной. Что ж, ждем результатов коалиционных переговоров, которые могут затянуться до конца года", - отметил вице-спикер Совфеда.

По его мнению, победа социал-демократов и поражение партии Ангелы Меркель - блока ХДС и их партнеров из ХСС "еще не означают четкого определения фамилии канцлера и цветов правящей коалиции". "Наиболее вероятны две конфигурации: "Ямайка" - по партийным цветам ХДС/ХСС, "зеленых" и " свободных демократов" из СвДП, соответствующих флагу островного государства. Либо "светофор" - СДПГ, "зеленые" и "свободные демократы". Сохранение нынешней большой коалиции ХДС/ХСС и СДПГ пока маловероятно - против нее оба нынешних партнера", - отметил он.

Таким образом, как указал сенатор, судьбу коалиций решают не две партии-лидеры, а именно "зеленые" и "свободные демократы", "с которыми предстоят затяжные переговоры. "И те, и другие будут торговаться яростно и до последнего. Ослабли позиции "Альтернативы для Германии", в проигрыше "Левые". Обе партии выступают за нормализацию отношений с нашей страной, хотя и с разных позиций", - добавил Косачев.

Предварительные итоги

По предварительным данным ЦИК ФРГ, Социал-демократическая партия Германии получает по итогам парламентских выборов 206 мест в Бундестаге из 735, а блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов - 196. "Зеленые" получают 118 мест, Свободная демократическая партия - 92, "Альтернатива для Германии" - 83, Левая партия - 39.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании правительства. Кто будет в них участвовать, пока не решено. Предполагается, что руководить такими переговорами будет партия, набравшая большинство голосов. Она будет решать, кого привлекать к ним. Наблюдатели сходятся во мнении, что партия "зеленых" будет в новом правительстве при любом раскладе. По итогам выборов в 2017 году до вступления в должность нового кабмина прошло 172 дня.