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Общественная палата изучает проект о региональной власти

Документ содержит "сущностные новеллы", заявила секретарь палаты Лидия Михеева

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева сообщила ТАСС, что в палате изучают внесенный в Госдуму законопроект о региональной власти, он содержит ряд "сущностных новелл", в том числе касающихся доступа населения к информации о деятельности властей.

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"Изучаем документ. Видно, что в нем есть, кроме новшеств формального характера (таких, как название органа региональной власти), также и сущностные новеллы. Важными являются, например, положения об обязательном обеспечении доступа населения к информации о деятельности региональных властей, об ответственности региональных членов представительных органов", - сказала Михеева в понедельник.

Проект закона подготовлен во исполнение обновленных положений Конституции РФ, его авторы - председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Документом в том числе предлагается установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех субъектов наименование должности высшего должностного лица - "глава субъекта Российской Федерации" и наименование высшего исполнительного органа - "правительство субъекта Российской Федерации".

Кроме того, законопроект снимает запрет для глав субъектов избираться более чем на два срока подряд.

Теги
РоссияМихеева, Лидия Юрьевна
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