Слуцкий призвал ПАСЕ не использовать недостоверную информацию о выборах в России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) указал на присутствие на проходивших в РФ выборах огромного числа международных наблюдателей, которые не зафиксировали серьезных нарушений, он призвал ассамблею опираться только на проверенные данные в этом вопросе.

До этого члены украинской делегации подвергли критике прошедшую в РФ избирательную кампанию. В ответ на это депутат напомнил, что на выборах работали "более 300 международных наблюдателей, которые не зафиксировали каких-либо нарушений избирательной практики".

Глава комитета констатировал, что, по его мнению, решение БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы было ошибкой, тогда как ПАСЕ сформировала миссию. "Хотя мы также сожалеем, что наша ассамблея направила оценочную миссию, а не полноформатную наблюдательную. Это право любого международного института", - отметил он, напомнив, что власти РФ были вынуждены были ограничить число квот для иностранных наблюдателей из-за пандемии коронавируса.

"Но вместе с тем отмечу, что общее количество наблюдателей на выборах в Госдуму в десять с лишним раз превысило, например, количество наблюдателей на недавних президентских выборах в США", - добавил Слуцкий.

"Хватит пользоваться непроверенной информацией. Давайте послушаем тех членов миссии, в том числе нашего докладчика, которые действительно были в России и действительно смогут рассказать правду о состоявшихся выборах", - заключил он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.