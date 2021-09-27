{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Слуцкий призвал ПАСЕ не использовать недостоверную информацию о выборах в России

Члены украинской делегации ранее подвергли критике прошедшую в России избирательную кампанию

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) указал на присутствие на проходивших в РФ выборах огромного числа международных наблюдателей, которые не зафиксировали серьезных нарушений, он призвал ассамблею опираться только на проверенные данные в этом вопросе.

На эту тему
Будущее "пятерки" и лидерство "Единой России". Путин продолжил встречи по итогам выборов
Будущее "пятерки" и лидерство "Единой России".

До этого члены украинской делегации подвергли критике прошедшую в РФ избирательную кампанию. В ответ на это депутат напомнил, что на выборах работали "более 300 международных наблюдателей, которые не зафиксировали каких-либо нарушений избирательной практики".

Глава комитета констатировал, что, по его мнению, решение БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы было ошибкой, тогда как ПАСЕ сформировала миссию. "Хотя мы также сожалеем, что наша ассамблея направила оценочную миссию, а не полноформатную наблюдательную. Это право любого международного института", - отметил он, напомнив, что власти РФ были вынуждены были ограничить число квот для иностранных наблюдателей из-за пандемии коронавируса.

"Но вместе с тем отмечу, что общее количество наблюдателей на выборах в Госдуму в десять с лишним раз превысило, например, количество наблюдателей на недавних президентских выборах в США", - добавил Слуцкий.

"Хватит пользоваться непроверенной информацией. Давайте послушаем тех членов миссии, в том числе нашего докладчика, которые действительно были в России и действительно смогут рассказать правду о состоявшихся выборах", - заключил он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияСлуцкий, Леонид Эдуардович
РФ намерена соблюдать мораторий на ядерные испытания при таком же подходе других стран
По словам первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, Москва обеспокоена устойчивостью режима нераспространения ядерного оружия в свете последних новостей о создаваемых военных альянсах
Читать полностью