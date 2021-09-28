Источник: Совет Думы проведет ближайшее заседание в составе седьмого созыва

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Совет Думы в ближайшие дни соберется на заседание в составе седьмого созыва нижней палаты парламента, чтобы рассмотреть проект бюджета на 2022-2024 годы и направить его в рассылку. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщил член Совета Думы седьмого созыва.

Что нужно знать о проекте бюджета на 2022 год.

Что нужно знать о проекте бюджета на 2022 год. Разбираемся в цифрах

"Заседание Совета Думы будет ровно в тот день, когда будет внесен бюджет страны. По закону он вносится до первого октября, мы предполагаем, что это будет 30 сентября. Поэтому это будет заседание Совета предыдущей Думы, потому что мы действующие депутаты до первого пленарного заседания [депутатов нового созыва]", - отметил источник.

Ранее спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин в эфире "Россия-24" уже отмечал, что Совету Думы в составе седьмого созыва будет необходимо собраться на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть проект федерального бюджета на трехлетний период.