Председателем омского заксобрания седьмой раз подряд стал Владимир Варнавский

ОМСК, 29 сентября. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Омской области седьмого созыва, представитель партии "Единая Россия" Владимир Варнавский седьмой раз подряд избран председателем регионального парламента. Об этом заявил председатель счетной комиссии заксобрания Павел Коренной.
"По итогам тайного голосования голоса распределились следующим образом: Варнавский Владимир Алексеевич: 30 - за, против нет. Ткачев Константин Германович: 11 - за, против нет", - сказал Коренной.
Заместителем председателя заксобрания стал депутат от "Единой России" Александр Артемов.
Выборы в заксобрание Омской области прошли в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. "Единая Россия" получила в законодательном собрании 26 мандатов (на пять мандатов меньше по сравнению с предыдущим созывом), КПРФ - 10 мандатов (плюс три мандата), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - два мандата (без изменений) и ЛДПР - один мандат (минус три мандата). Партии "Коммунисты России" и "Новые люди" вошли в заксобрание впервые и получат три и два мандата соответственно.