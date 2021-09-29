Председателем омского заксобрания седьмой раз подряд стал Владимир Варнавский

"По итогам тайного голосования голоса распределились следующим образом: Варнавский Владимир Алексеевич: 30 - за, против нет. Ткачев Константин Германович: 11 - за, против нет", - сказал Коренной.

Заместителем председателя заксобрания стал депутат от "Единой России" Александр Артемов.

Выборы в заксобрание Омской области прошли в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. "Единая Россия" получила в законодательном собрании 26 мандатов (на пять мандатов меньше по сравнению с предыдущим созывом), КПРФ - 10 мандатов (плюс три мандата), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - два мандата (без изменений) и ЛДПР - один мандат (минус три мандата). Партии "Коммунисты России" и "Новые люди" вошли в заксобрание впервые и получат три и два мандата соответственно.