В Крыму упразднят должность вице-премьера, курирующего федеральную целевую программу

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Должность заместителя председателя совета министров Республики Крым, курирующего реализацию федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя (ФЦП), будет упразднена. Об этом в среду сообщил журналистам председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

"Консультаций таких нет, - сказал Константинов, отвечая на вопрос о кандидатуре на должность вице-премьера. - Позиция главы [Крыма Сергея Аксенова], что эта должность будет упразднена, функции перераспределены".

Председатель Госсовета напомнил, что ранее такой должности в структуре совета министров не было, она была введена из-за большого объема ФЦП. "Ключевая фигура здесь министр строительства, он отвечает, является распорядителем бюджетных средств. Курирование главы правительства Гоцанюка Юрия Михайловича будет определять успехи этой программы", - добавил Константинов.

На минувшей неделе в отставку по собственному желанию подали заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов, курировавший реализацию ФЦП, а также министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов. В пятницу Киевский суд Симферополя арестовал бывших чиновников до 22 ноября.