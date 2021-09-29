Памфилова заявила, что считает явку на выборах в Госдуму высокой с учетом пандемии

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова охарактеризовала явку на выборах Госдумы в 2021 году как очень высокую с учетом того, что избирательный процесс проходил в условиях пандемии коронавируса.

Партии — участницы выборов в Госдуму РФ. Что мы о них знаем

"Явка очень высокая. Не надо сравнивать с 2016 годом, когда были совершенно другие времена", - заявила она в среду на заседании Центризбиркома, где проходит регистрация избранных депутатов Госдумы восьмого созыва.

По ее мнению, если бы не был обеспечен ряд условий для проведения выборов в период пандемии, в том числе возможность голосования в течение трех дней, "явка была бы гораздо ниже".

Итоговая явка избирателей на выборах в Госдуму в этом году составила 51,72%, в 2016 году она была зафиксирована на отметке 47,88%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Нижняя палата российского парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. Всего с учетом голосования по партийным спискам и по одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, еще пять мандатов достались самовыдвиженцам.