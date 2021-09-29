ЦИК распределил по списку "Единой России" 66 мандатов Думы, отданных другими единороссами

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду распределил 66 мандатов депутатов Госдумы, от которых отказались победившие на выборах по федеральному округу кандидаты-единороссы, внутри списка "Единой России".

Что мы о них знаем

Партии — участницы выборов в Госдуму РФ. Что мы о них знаем

От думских мандатов отказались четверо представителей партии из общефедеральной части списка: глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Кроме того, от мандатов отказались все главы субъектов РФ, которые возглавляли региональные группы в партийном списке, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и ряд других представителей партии.

Также отказались от думских мандатов три представителя КПРФ: мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор Орловской области Андрей Клычков и заместитель председателя Мособлдумы Константин Черемисов.

Избранный депутат Госдумы по спискам ЛДПР Кирилл Правдин отказался от своего мандата в пользу Бориса Пайкина, который ранее был предложен либерал-демократами на пост вице-спикера Госдумы. Кроме того, от мандатов отказались избранные депутаты от "Новых людей" Сергей Кузнецов и Денис Шитов.

В случае отказа победившего кандидата, согласно законодательству, вакантный мандат передается следующему за ним по списку не прошедшему в палату кандидату в соответствующей региональной группе. В случае отказа выигравшего кандидата из общефедеральной части списка партия имеет право предложить зарегистрированного кандидата из другой региональной группы кандидатов.

Ранее ЦИК зарегистрировал 153 депутата Госдумы, которые были избраны по федеральным спискам, из них 60 единороссов. Всего "Единая Россия" получила в нижней палате 126 мандатов по списку и 198 - по одномандатным округам.

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