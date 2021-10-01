Мишустин поручил провести переговоры по имплементации союзных программам РФ и Белоруссии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение своему помощнику Игорю Артемьеву провести переговоры с Минском по имплементации союзных программ РФ и Белоруссии.

"Необходимо провести переговоры с нашими коллегами в Белоруссии. Меня проинформировал председатель правительства Белоруссии Роман Александрович Головченко, что готов с вами встретиться, с коллегами, где обсудит уже имплементацию всех союзных программ, ну и союзную повестку дня сегодняшнюю. Я бы просил вас подключиться к этому и заняться этим активно", - сказал Мишустин в ходе рабочей встречи с Артемьевым в пятницу.