Рябков: РФ озабочена заявлением Британии о наращивании ядерных арсеналов и планами AUKUS

ЖЕНЕВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия озабочена заявлениями Лондона о наращивании ядерного потенциала, а также планами Австралии, Великобритании и США по AUKUS. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на публичной дискуссии в Женевском центре политики безопасности.

"Мы озабочены в частности заявлениями, сделанными ранее в этом году в Лондоне о перспективах распространения их ядерного потенциала. Также обеспокоены самым недавним сообщением США, Великобритании и Австралии о намерении развивать технологически продвинутое партнерство, которое позволит Австралии после 18 месяцев консультаций и нескольких годов попыток приобретать атомные подводные лодки в достаточном количестве, чтобы войти в пятерку стран по этому типу вооружений", - отметил Рябков.

Он добавил, что AUKUS, позволяющее Канберре создать флот атомных подводных лодок, является вызовом для режима нераспространения ядерного оружия. "Это большой вызов для международного режима нераспространения ядерного оружия", - отметил он, напомнив, что в рамках партнерства стран AUKUS Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подлодок и может войти в пятерку стран с подобным флотом.