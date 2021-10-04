Врио главы Владимирской области Авдеев планирует развивать медицину и экономику региона

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев намерен в первую очередь уделить внимание вопросам развития здравоохранения и экономики региона. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в понедельник.

В понедельник Путин принял досрочную отставку главы региона Владимира Сипягина, который переходит на работу в Госдуму, и назначил врио губернатора экс-депутата Госдумы Александра Авдеева.

"Знаком с рядом вопросов, которым необходимо в первую очередь уделить внимание, - это сфера здравоохранения, медицина, лекарственное обеспечение и, безусловно, дополнительное развитие экономического потенциала этого региона, потому что регион один из крупнейших в ЦФО, и, безусловно, его потенциал экономический не до конца раскрыт и реализован. Надеюсь, мой опыт пригодится для того, чтобы дать новое дыхание экономике региона", - сказал он президенту. Авдеев также отметил, что имеет достаточный опыт работы на муниципальном, региональном и федеральном уровнях власти, который будет полезен для Владимирской области.