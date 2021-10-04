Сенатор Артамонов считает, что Авдееву предстоит объединить жителей Владимирской области

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Александр Авдеев, назначенный в понедельник на пост врио губернатора Владимирской области, прежде всего, приложит усилия для объединения разрозненного общества в регионе, сообщил ТАСС сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов после беседы с Авдеевым.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении Александра Авдеева временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области. До избрания в Госдуму VII созыва Авдеев занимал пост заместителя губернатора Калужской области.

"Для Владимирской области, я считаю, и мы с ним (Александром Авдеевым) говорили об этом, необходимо консолидировать все общество на решение общих задач по развитию региона. Там в течение нескольких лет общество оказалось разрозненно, со всех точек зрения, надо и политические силы консолидировать. Он это понимает, и в ближайшее время увидите, он постарается объединить все политические силы вокруг себя с тем, чтобы всем интересно было работать, совместно сотрудничать", - сказал собеседник агентства.

По словам сенатора, знакомого с врио губернатора Владимирской области по работе в администрации Калужского региона, у Авдеева богатый опыт по привлечению инвестиций, развитию экономики, благоустройству городов, решению социальных проблем.

"Это человек, который очень подготовленный, имеющий вполне достаточный опыт, чтобы возглавить регион, природные данные - он умеет слушать людей, уважать мнение другого человека, это очень важно. Он обучаемый и обучающийся, человек, который имеет большую школу за плечами", - добавил Артамонов.

Авдеев является выпускником первого потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).