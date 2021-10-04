Эксперты: приоритетом Авдеева на посту врио главы Владимирской области станет медицина

ВЛАДИМИР, 4 октября. /ТАСС/. Развитие здравоохранения во Владимирской области - главный запрос, который жители региона направляют врио губернатора области Александру Авдееву. В этой сфере ему прежде всего предстоит решить проблему кадрового дефицита, считают опрошенные ТАСС представители органов власти региона и эксперты. Они отмечают, что новый руководитель является специалистом с большим опытом, и рассчитывают на эффективную совместную работу.

4 октября президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который переходит на работу депутатом Госдумы, и назначил врио главы региона экс-депутата Госдумы Александра Авдеева.

Новый фронт работ

На встрече с президентом Александр Авдеев обозначил ключевыми задачами своей работы развитие здравоохранения и экономического потенциала региона, который во многом похож на его родную Калужскую область. Среди других важных для Владимирского региона направлений, которые, скорее всего, войдут в повестку работы будущего губернатора, - решение проблемы кадрового дефицита в сфере здравоохранения, привлечение инвестиций, строительство трассы М-12, проектирование северного обхода Владимира со строительством второго моста через Клязьму, а также ремонт дорог в муниципалитетах. Область также нуждается в строительстве новых медучреждений, спортивных объектов и школ, а к 2024 году по указу президента должна достойно встретить 1000-летие Суздаля. Кроме того, на повестке стоит развитие других туристических городов, в том числе, Мурома и Гороховца.

"Рад, что мы теперь будем работать вместе в нашем регионе. Александру Александровичу [Авдееву] предстоит решить сразу большое количество сложных вопросов, потому что во Владимирской области накопилось много проблем, особенно в сфере здравоохранения. Сейчас идет важная работа по формированию бюджета на 2022 год. Надеюсь, что рекомендации Законодательного собрания будут учтены и бюджет сохранит социальную направленность, и будут приняты инициативы как по дорожному ремонту в муниципалитетах, так и по ремонту школ и социальных учреждений", - сказал ТАСС спикер заксобрания Владимирской области, секретарь реготделения "Единой России" Владимир Киселев.

Александру Авдееву придется решать наболевшую и усугубившуюся в последние годы кадровую проблему, с которой столкнулся его предшественник Владимир Сипягин. Ситуация, которую в регионе прозвали "кадровой чехардой", коснулась большинства направлений, официально обеспокоенность по этому поводу губернатору высказывали заксобрание и Общественная палата региона. Больнее всего в период пандемии проблема отразилась на департаменте здравоохранения, где с весны 2021 года более полугода не было директора, а из четырех его заместителей назначены только двое. По данным Росстата на начало 2020 года, укомплектованность врачами в регионе - самая низкая в ЦФО (35,1 на 10 тыс. человек при средней по стране 48,7 (данные на начало 2020 года). Для помощи владимирским медикам по поручению президента России в регион пришлось направлять несколько врачебных бригад из других регионов.

Серьезным скандалом в сфере медицины в регионе также обернулись проблемы с закупкой лекарств для льготников в начале 2021 года, к решению которых подключалась прокуратура и Росздравнадзор. В сентябре 2021 года Счетная палата сообщила, что в регионе работает только половина ФАПов, которые должны были построить за последние 2,5 года.

"Врио главы знает, на что обратить внимание в регионе. У человека большой опыт административной работы, поэтому он в курсе всех проблем области, он знает, где расставить акценты ", - прокомментировал назначение глава округа Муром, председатель Совета муниципальных образований Владимирской области Евгений Рычков.

О работе Сипягина в регионе

В 2013 году Владимир Сипягин участвовал в выборах главы региона и получил менее 4% голосов. Но уже через пять лет по итогам аналогичного голосования координатор реготделения ЛДПР, глава комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии областного Заксобрания во втором туре неожиданно получил поддержку 57,03% избирателей.

Уже через несколько дней после его избрания главой региона со своих постов один за другим стали уходить руководители, назначенные предшественницей Сипягина Светланой Орловой. При этом сам Сипягин признал сложности с подбором кадров в регионе - по его словам, многие специалисты просто отказались с ним работать.

Относительной победой первого года работы Сипягина стало завершение капремонта больницы в Струнине, на состояние которой еще при прошлом губернаторе люди пожаловались Владимиру Путину. В ближайшее время благодаря нацпроекту в городе построят новую поликлинику. Руководству области также удалось урегулировать острые моменты, связанные со строительством скоростной трассы М-12, сократив до минимума число подлежащих сносу жилых домов. А по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" регион стал одним из лидеров в стране.

Пандемия коронавируса отчасти сыграла в пользу региональной экономики, где основными направлениями производства являются пищевая продукция и фармакология. По данным статистики, за первое полугодие 2021 года индекс промпроизводства составил 109,8%, объем инвестиций в основной капитал вырос почти на 4% по сравнению с прошлым годом. В 2021 году доходы консолидированного бюджета области впервые приблизятся к 80 млрд рублей (для сравнения: в 2017 - 2018 годах они едва превышали 50 млрд рублей). При этом размер среднемесячной начисленной зарплаты в регионе - около 37 тыс. рублей, что почти вдвое меньше, чем в среднем по ЦФО (с учетом Москвы). Также в 2019 году была создана первая в области ОЭЗ "Доброград-1", развитием которой предстоит заниматься новому руководителю региона.