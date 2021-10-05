Слуцкий считает политической близорукостью называть Россию угрозой безопасности Европы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак "превзошел себя", когда в ходе Варшавского форума по безопасности назвал Россию главной угрозой для безопасности в Европе, считает глава комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий.

"На фоне реальных угроз, с которыми сегодня сталкиваются европейские государства, в особенности после стремительного бегства США из Афганистана, такое заявление говорит либо о политической близорукости, либо о попытках вновь сместить фокус внимания с просчетов "цивилизаторов", все еще ведущих борьбу за гегемонию коллективного Запада", - отметил Слуцкий в своем Telegram-канале во вторник.

"Нескончаемые мантры о "злодейке-России" не помогут уйти от надвигающихся проблем для общего континента - терроризма, роста наркотрафика и миграционного кризиса", - добавил он.

При этом, подчеркнул Слуцкий, "куда адекватнее" на форуме выступил министр обороны Черногории Оливер Иньяц, который заявил, что НАТО должна поддерживать диалог с Россией, поскольку в этом сохраняется потенциал для улучшения ситуации в сфере европейской безопасности. Слуцкий также напомнил, что недавно в СМИ уже появлялись высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, который назвал целесообразным восстановление формата "Россия-НАТО".

"Налицо противоборство здравомыслия и закостенелой русофобии. Причем так называемые младоевропейцы в своей антироссийской слепоте продолжают тянуть назад, тем самым создавая рост напряженности и тормозя решение проблем по преодолению общеконтинентальных вызовов и угроз", - подчеркнул Слуцкий.

Во вторник глава Минобороны Польши Мариуш Блащак назвал Россию главным фактором ухудшения ситуации в области безопасности в Европе. По его версии, это выражается через наращивание военной мощи РФ, угроз в международных отношениях и других формах тестирования оборонных возможностей, включая использование гибридных технологий.