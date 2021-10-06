Посольство РФ назвало голословными обвинения США по делу Навального

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Посольство России в США во вторник назвало голословными обвинения Госдепартамента, связанные с делом блогера Алексея Навального. Соответствующее заявление российские дипломаты разместили в Facebook.

Соединенные Штаты и еще 44 государства передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопросы, касающиеся дела Навального, проинформировали ранее в американском внешнеполитическом ведомстве. Вопросы были переданы в соответствии с процедурой, предусмотренной Конвенцией о запрещении химического оружия, стороной которой является и Россия.

"Обратили внимание на очередные голословные обвинения американского внешнеполитического ведомства, связанные с якобы имевшим место применением российскими спецслужбами химического оружия", - отметили в посольстве.

"Так называемое дело Навального с первых часов стало плотно сопровождаться агрессивной пропагандисткой кампанией западных и аффилированных с ними российских информационных ресурсов, центральным тезисом которой стало ничем не подтвержденное утверждение об "отравлении" блогера", - подчеркивается в заявлении.

В дипмиссии напомнили, что "Россия привержена обязательствам по КЗХО". "В 2017 году наша страна уничтожила все национальные запасы боевых отравляющих веществ, что документально зафиксировано ОЗХО. В свою очередь США продолжают оставаться единственной страной в мире, не уничтожившей внушительный арсенал химоружия", - указали в посольстве.

"Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации и выполнить международные обязательства, обезопасив мир от потенциального применения данного вида вооружения", - заключили российские дипломаты. Как ранее сообщил Госдепартамент, КЗХО требует подготовки ответов в течение 10 дней.

О деле Навального

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По сообщениям СМИ, в Германию Навальный был привезен как "гость канцлера" Ангелы Меркель.

Российские власти подчеркивали, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ. Они также выражали готовность всесторонне сотрудничать в расследовании произошедшего и направляли несколько официальных запросов по этому вопросу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в сентябре заявила, что в течение 2020-2021 годов германским правоохранительным органам было направлено восемь запросов и писем Генпрокуратуры России "с просьбами о предоставлении вещественных доказательств и прояснении различных обстоятельств", связанных с делом Навального, и все они остались "без какой-либо внятной реакции".

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии №2 во Владимирской области.