Песков заявил, что Путин не читает о себе книги и материалы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, как правило, не тратит время на ознакомление с печатными и музыкальными произведениями о себе. Об этом сообщил журналистам в четверг, в день рождения главы государства, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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"О тех песнях, которые стали наиболее популярными, ему рассказывают. Может быть, что-то ему удается послушать", - ответил представитель Кремля на вопрос, слушает ли Путин песни о себе.

"Но в целом он и книги о себе не читает, и материалы о себе так особо и не смотрит, просто не тратит на это время", - добавил пресс-секретарь.

Он также прокомментировал реплику журналистов о том, что в один из своих праздников Путин якобы встречался с актером Михаилом Боярским и они даже вместе пели песни. "Они давние друзья с Боярским, много лет дружат, наверняка многое бывало", - отметил Песков.

Прокомментировал представитель Кремля и тему подарков, которые присылают президенту, в том числе лидеры других стран. "Когда как, - ответил он на вопрос, поступали ли такие презенты в последнее время. - Я сейчас не имею информации на этот счет".

Также Песков заверил журналистов, что обязательно передаст главе государства поздравления от кремлевского пула. 7 октября Путину исполнилось 69 лет.