Володин поблагодарил единороссов за утверждение кандидатом на пост спикера Госдумы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин поблагодарил членов фракции "Единая Россия" за его утверждение кандидатом на пост председателя нижней палаты парламента восьмого созыва.

"Спасибо за доверие. Для меня ваша поддержка важна. Когда мы говорим о Государственной думе, это коллегиальный орган. Невозможно работать в коллегиальном органе, когда ты не чувствуешь поддержку своих товарищей", - сказал он в ходе организационного собрания фракции единороссов в Госдуме нового созыва.

"Я надеюсь на вашу поддержку и постараюсь сделать все для того, чтобы депутаты имели возможность самореализации. Чтобы мы с вами выполнили главную задачу, которая перед нами стоит, - реализация обязательств, взятых в ходе избирательной кампании", - сказал он.

В четверг фракция "Единой России" утвердила Володина кандидатом на пост председателя нижней палаты парламента восьмого созыва.

Ранее в сентябре на встрече с лидерами партий, прошедших по итогам выборов в новый думский созыв, президент РФ Владимир Путин поддержал кандидатуру Володина, отметив, что тот "вполне достоин того, чтобы возглавить и Государственную думу следующего, восьмого созыва".