Захарова призвала НАТО заниматься решением реальных проблем, а не политикой сдерживания РФ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Североатлантическому альянсу пора определиться в своих приоритетах и озаботиться решением реальных глобальных вызовов вместе с РФ, а не реализацией политики сдерживания России. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала " Россия-24 ".

Комментируя ситуацию вокруг объявленного в среду решения НАТО о сокращении численности миссии России при организации с 20 до 10 человек в срок до конца октября и отзыва аккредитации у восьми дипломатов, Захарова напомнила партнерам, что "проблемы надо решать, а не заниматься каким-то непотребством, которым занимается, в частности, НАТО".

"После вот таких действий нужно уже определиться в том числе и в публичной плоскости, что конкретно они хотят. Они хотят решать реальные глобальные проблемы и вызовы, с которыми можно справиться только коллективно и без России никуда не деться, или они хотят бесконечно заниматься реализацией политики сдерживания вот такими примитивными способами", - сказала дипломат.

Ранее в четверг во время брифинга официальный представитель МИД высказала мнение, что «данная выходка альянса выглядит абсолютно нелепой» на фоне озвученных его руководством тезисов о необходимости вести диалог с Москвой, возобновления заседаний Совета Россия - НАТО и многого другого.

"Данный шаг натовцев удивил, но не стал неожиданным, удивил он своей бесцеремонностью, потому что никаких официальных объяснений причин названо не было, - продолжила она. - Это самое настоящее лицемерие: с одной стороны, заявлять о необходимости взаимодействия, призывать к такому сотрудничеству, с другой стороны, информировать о сокращении численности нашего постпредства. А с третьей стороны, заниматься вбросами и прямой дезинформацией, при этом не называя официально российской стороне причин для подобной деятельности и подобных шагов".