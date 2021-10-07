Сокращение российской миссии при НАТО. Главное

Североатлантический альянс (НАТО) 6 октября сообщил о своем решении сократить миссию России с 20 до 10 человек и выслать из Брюсселя восемь российских дипломатов.

ТАСС собрал все, что известно о ситуации на данный момент.

В постпредстве России при НАТО работают 18 дипломатов , еще два места вакантны.

, еще два места вакантны. Лишенные аккредитации, по мнению альянса, являются офицерами разведки , о статусе которых не было сообщено.

, о статусе которых не было сообщено. По данным телеканала Sky News, им дали время до конца месяца , чтобы покинуть Брюссель.

, чтобы покинуть Брюссель. Генсек альянса Йенс Столтенберг пояснил, что решение связано не с конкретными событиями , а в целом с деятельностью Москвы и разведывательной информацией НАТО.

пояснил, что решение связано , а в целом с деятельностью Москвы и разведывательной информацией НАТО. НАТО также заявила о готовности к содержательному диалогу с Москвой , при этом "политика в отношении России остается последовательной".

, при этом "политика в отношении России остается последовательной". Сокращение и высылка, сообщает Sky News, стало ответом на якобы имевшую место " враждебную деятельность России в последние годы".

России в последние годы". Летом НАТО попросила входящие в альянс страны подготовить доклады о подозрительной враждебной деятельности, которую они могли заметить на своей территории. Эта информация, по данным телеканала, поступила в прошлом месяце, после чего и было решено пойти на такой шаг.

Российская реакция

Постпредство России при НАТО ранее отказалось от любых комментариев по поводу сообщений о высылке.

Председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что Россия примет ответные меры в ответ на действия НАТО, и отметил, что "высылка сотрудников диппредставительства РФ уж точно не будет способствовать налаживанию диалога".

уверен, что Россия примет ответные меры в ответ на действия НАТО, и отметил, что "высылка сотрудников диппредставительства РФ уж точно не будет способствовать налаживанию диалога". Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что этим поступком альянс рассеял искренность своих прежних заявлений о важности деэскалации отношений с Москвой.

заявил, что этим поступком альянс рассеял искренность своих прежних заявлений о важности деэскалации отношений с Москвой. Москва последовательно отвергала заявления Запада о том, что деятельность России носит враждебный характер в отношении какой-либо другого государства.

заявления Запада о том, что деятельность России носит враждебный характер в отношении какой-либо другого государства. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решения альянса полностью подрывают нормализацию отношений.

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