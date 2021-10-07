Сокращение российской миссии при НАТО. Главное

Североатлантический альянс (НАТО) 6 октября сообщил о своем решении сократить миссию России с 20 до 10 человек и выслать из Брюсселя восемь российских дипломатов.
ТАСС собрал все, что известно о ситуации на данный момент.
- В постпредстве России при НАТО работают 18 дипломатов, еще два места вакантны.
- Лишенные аккредитации, по мнению альянса, являются офицерами разведки, о статусе которых не было сообщено.
- По данным телеканала Sky News, им дали время до конца месяца, чтобы покинуть Брюссель.
- Генсек альянса Йенс Столтенберг пояснил, что решение связано не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью Москвы и разведывательной информацией НАТО.
- НАТО также заявила о готовности к содержательному диалогу с Москвой, при этом "политика в отношении России остается последовательной".
- Сокращение и высылка, сообщает Sky News, стало ответом на якобы имевшую место "враждебную деятельность России в последние годы".
- Летом НАТО попросила входящие в альянс страны подготовить доклады о подозрительной враждебной деятельности, которую они могли заметить на своей территории. Эта информация, по данным телеканала, поступила в прошлом месяце, после чего и было решено пойти на такой шаг.
Российская реакция
- Постпредство России при НАТО ранее отказалось от любых комментариев по поводу сообщений о высылке.
- Председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что Россия примет ответные меры в ответ на действия НАТО, и отметил, что "высылка сотрудников диппредставительства РФ уж точно не будет способствовать налаживанию диалога".
- Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что этим поступком альянс рассеял искренность своих прежних заявлений о важности деэскалации отношений с Москвой.
- Москва последовательно отвергала заявления Запада о том, что деятельность России носит враждебный характер в отношении какой-либо другого государства.
- По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решения альянса полностью подрывают нормализацию отношений.
История вопроса
- Впервые НАТО выслала дипломатов России из Брюсселя в апреле 2009 года - тогда двух сотрудников постпредства выслали, также обвинив их в разведывательной деятельности. Это пароизошло на фоне кризиса в отношениях Москвы и Брюсселя после вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года. Тогда о высылке российских дипломатов первой также сообщила британская Financial Times, и только потом последовало подтверждение НАТО, при этом цитаты "неназванного источника" в газете и последовавшего позднее заявления альянса были практически идентичными.
- Альянс впоследствии высылал российских дипломатов и сокращал допустимый состав дипмиссии после скандала вокруг дела Скрипалей.