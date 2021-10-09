Захарова заявила, что уход Курца с поста канцлера является внутренним делом Австрии

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Уход Себастьяна Курца с поста канцлера из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием является внутренним делом Австрии. Об этом в субботу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Европейская страна [Австрия], сохраняющая свой взгляд на международную повестку, на собственное развитие, во многом солидаризирующаяся в каких-то вещах, отстаивающая свою точку зрения. <…> Поэтому я не очень понимаю, каким образом это (уход Себастьяна Курца с поста канцлера - прим. ТАСС) всколыхнуло наше внутреннее поле. Это их внутреннее поле. Это внутреннее поле Австрии. Я думаю, что они с этим разберутся", - сказала она.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что из-за начатого в его отношении расследования принял решение оставить пост. Он предложил президенту страны Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга исполняющим обязанности главы правительства. Сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата парламента).