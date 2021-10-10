Захарова считает, что ОЗХО используют как инструмент давления на Россию

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) стала использоваться в качестве инструмента давления на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы " Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым " на телеканале "Россия-1".

"К сожалению, ОЗХО уже не та. Это не та организация, которая действительно действовала в интересах всего международного сообщества, не позволяя одной стране или группе стран доминировать или использовать себя, - сказала она. - Что там происходит, мы прекрасно понимаем. Ее используют как инструмент давления на нашу страну. И, самое главное, мне кажется, не столько прямого давления, они понимают, что это бесполезно, по крайней мере, у них ничего не получилось, но как постоянную возможность привлекать внимание к определенной теме, к определенной повестке, а именно неких незаконных действий нашей страны вокруг и около химического оружия".

Захарова отметила, что для обвинения Москвы по так называемому делу Алексея Навального организации не нужны факты, подтверждающие ее вину. "Те самые страны, в том числе 45 (направившая РФ запрос по ситуации с Навальным группа стран - прим. ТАСС), а кто составляет их костяк? Это, безусловно, ЕС и НАТО, там, где нет самостоятельной мысли. А те страны, которые позволяют себе некую суверенную идеологию, тут же караются. Либо публичная порка начинается, либо подковерная игра", - сказала дипломат.

"Это самое страшное, что может случиться с международной организацией, которая построена на принципах баланса интересов, международного права", - считает она.