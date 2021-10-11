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Путин поздравил Шалленберга со вступлением в должность канцлера Австрии

Президент выразил надежду на дальнейшее развитие отношений Австрии и России

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник поздравил Александера Шалленберга со вступлением в должность канцлера Австрии и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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"Отношения между Россией и Австрией традиционно носят конструктивный характер, - говорится в поздравительной телеграмме. - Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях - на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Европейском континенте".

Ранее в понедельник сообщалось, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел экс-главу МИД Шалленберга к присяге в качестве канцлера Австрии после ухода с этого поста Себастьяна Курца. Новым главой МИД стал Михаэл Линхарт.

9 октября Курц объявил, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием оставляет пост канцлера.

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Путин, Владимир ВладимировичАвстрияРоссия
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