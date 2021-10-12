Володин считает, что Госдума должна принимать больше законов прямого действия

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы должны работать над увеличением количества законов прямого действия, а также над комплексным подходом к принятию инициатив. Об этом заявил депутат нижней палаты Вячеслав Володин, выдвинутый фракцией "Единая Россия" на пост спикера Думы.

"Нам необходимо работать над увеличением количества законов прямого действия. Это повысит качество законотворчества, эффективность реализации законов", - уверен Володин. Он напомнил, что в 2017 году доля принятых законов прямого действия составила 53,9%, "а уже к середине 2021 года показатель вырос до 67,5%".

При этом, подчеркнул Володин, принятие законов прямого действия значительно повышает требования к качеству работы депутатов. "Говоря о законотворчестве, считаю правильным выходить на рассмотрение и принятие комплекса законов, решающих ту или иную проблему всесторонне", - продолжил политик, указав, что это потребует самоотдачи и вовлеченности со стороны парламентариев. Данную работу он предложил поручить вице-спикерам Госдумы.

Володин также считает правильным "сохранить практику рассмотрения приоритетных для всех фракций законопроектов на пленарных заседаниях Государственной думы".