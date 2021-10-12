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СБ: торговля оружием может принять беспрецедентный масштаб из-за ситуации в Афганистане

Замсекретаря СБ РФ обратил внимание, что "США никогда ни одному из своих союзников по НАТО, по другим организациям не оказывали столько масштабной военно-технической помощи, как они это сделали в Афганистане"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане привела к обострению целого ряда проблем, в их числе - незаконная торговля оружием, которая может принять беспрецедентные масштабы. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

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"Мы вынуждены констатировать, что ситуация в этой стране несет целый ряд серьезнейших угроз не только для региональной безопасности, но прежде всего - для национальной безопасности нашей страны", - сказал он во вторник на заседании президиума РАН, где обсуждается обстановка в Афганистане.

Среди таких угроз Венедиктов назвал терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, массовую миграцию и "экспорт радикализма". "[В их числе также] и незаконная торговля оружием, которая в контексте последних событий может принять совершенно беспрецедентные масштабы", - подчеркнул Венедиктов.

Замсекретаря СБ РФ обратил внимание на то, что "США никогда ни одному из своих союзников по НАТО, по другим организациям не оказывали столько масштабной военно-технической помощи, как они это сделали в Афганистане".

Он отметил, что на фоне всех этих угроз афганская проблематика остается в центре внимания как Совбеза в целом, так и его научного совета.

Теги
АфганистанСШАРоссия
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