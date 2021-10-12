Песков: график Путина не позволяет ему лично поучаствовать в саммите G20 по Афганистану

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не сможет принять участие в чрезвычайном саммите Группы двадцати (G20) по Афганистану, который пройдет во вторник в формате видео-конференц-связи, с учетом своего графика на этот день. Кремль заранее предупреждал об этом организаторов, рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня график президента <...>, к сожалению, не позволяет [принять участие в саммите]", - сказал он. По словам представителя Кремля, это связано с началом работы парламента, а также с "ранее запланированными международными контактами", а именно визитом в РФ премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Министр иностранных дел [РФ Сергей Лавров] тоже находится в загранкомандировке. Мы, собственно, об этом заранее информировали итальянских организаторов", - пояснил Песков, говоря о составе российской делегации на мероприятии.

Как сообщал ранее ТАСС дипломатический источник, российскую делегацию на саммите будет представлять заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов. Комментируя эту информацию, представитель Кремля добавил, что от РФ в мероприятии также будет участвовать спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Эти два наших дипломата - собственно, специалисты по афганской проблематике - будут представлять Российскую Федерацию", - резюмировал Песков.

Чрезвычайный саммит Группы двадцати, посвященный ситуации в Афганистане, пройдет 12 октября в формате видеоконференции. Как сообщал премьер Италии Марио Драги, список участников встречи будет расширен за счет международных финансовых институтов, а также ряда стран. Среди них он называл Катар, в столице которого базируется политический комитет движения "Талибан" (запрещено в РФ), в середине августа захватившего власть в Афганистане.